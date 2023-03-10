Welt: Германия намерена выкупить 3 тысячи труб, предназначенных для «Северного потока — 2»
Об этом информирует газета Die Welt со ссылкой на источники.
«Санкции США больше не являются препятствием для покупки труб», — говорится в публикации.
Отмечается, что Германия сможет приобрести трубы при условии, что деньги от их покупки не будут направлены России.
Ранее Reuters передавал, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» намерены законсервировать, поскольку в данный момент отсутствуют планы по их ремонту.