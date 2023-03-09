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Несколько сенаторов конгресса США предложили запретить импорт урана из России

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Несколько сенаторов конгресса США предложили запретить импорт урана из России. Семеро конгрессменов, среди которых есть республиканцы и демократы, внесли на рассмотрение «законопроект о запрете импорта российского урана».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Колумнист французского издания AgoraVox Патрис Бравов в январе отмечал, что введение санкций против атомной отрасли России обернётся бумерангом для Запада.

В мае прошлого года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм отмечала, что Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.

Вместе с этим научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар предупредили, что прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.

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