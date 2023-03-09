Несколько сенаторов конгресса США предложили запретить импорт урана из России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Колумнист французского издания AgoraVox Патрис Бравов в январе отмечал, что введение санкций против атомной отрасли России обернётся бумерангом для Запада.
В мае прошлого года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм отмечала, что Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.
Вместе с этим научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар предупредили, что прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.