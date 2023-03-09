Узнать больше

Песков о заявлении посла США про закон об иноагентах в Грузии: Кремль абсолютно ни при чём

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
Песков о заявлении посла США про закон об иноагентах в Грузии: Кремль абсолютно ни при чём
  • РИА Новости

По его словам, один из вариантов грузинского законопроекта «очень сильно был похож» на аналогичный закон в США.

«Второй вариант был менее похож на закон Соединённых Штатов, был гораздо мягче по своей сути. Но ни тот ни другой, ни к тому ни к другому мы не имеем никакого отношения», — отметил Песков.

Посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявила, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

С утра 7 марта перед зданием парламента Грузии в Тбилиси началась акция протеста. Её участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить