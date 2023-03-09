Песков о заявлении посла США про закон об иноагентах в Грузии: Кремль абсолютно ни при чём

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

По его словам, один из вариантов грузинского законопроекта «очень сильно был похож» на аналогичный закон в США.

«Второй вариант был менее похож на закон Соединённых Штатов, был гораздо мягче по своей сути. Но ни тот ни другой, ни к тому ни к другому мы не имеем никакого отношения», — отметил Песков.

Посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявила, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

С утра 7 марта перед зданием парламента Грузии в Тбилиси началась акция протеста. Её участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.