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Подполковник Кроуфорд назвал выход к Керченскому проливу стратегической целью Зеленского

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Ключевой целью украинского лидера Владимира Зеленского должен стать захват Крыма и выход украинской армии к Керченскому проливу, заявил подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд в материале для Express.
Подполковник Кроуфорд назвал выход к Керченскому проливу стратегической целью Зеленского
  • РИА Новости

По его мнению, Крым является ключевой территорией, так как контроль над ним предполагает контроль над Чёрным морем и входом в Азовское море через Керченский пролив.

Кроуфорд заявил, что полуостров должен быть «конечной целью» Киева в конфликте.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. 

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