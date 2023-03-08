Подполковник Кроуфорд назвал выход к Керченскому проливу стратегической целью Зеленского
- РИА Новости
По его мнению, Крым является ключевой территорией, так как контроль над ним предполагает контроль над Чёрным морем и входом в Азовское море через Керченский пролив.
Кроуфорд заявил, что полуостров должен быть «конечной целью» Киева в конфликте.
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.