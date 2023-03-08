Зампостпреда России при ООН: США шантажируют население Афганистана гуманитарной помощью

Соединённые Штаты манипулируют содействием населению Афганистана под различными надуманными предлогами.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Она отметила, что к застарелым проблемам, которые долгое время не решались коррумпированным режимом свергнутого в 2021 году президента Ашрафа Гани, «добавились новые вызовы».

Ответственность за фактический развал страны, равно как и за последствия своей бесславной военной кампании, наши американские коллеги... поспешили полностью возложить на плечи де-факто властей и продолжают делать это и сейчас, шантажируя население гуманитарной помощью», — цитирует Евстигнееву ТАСС.

Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что американцы грабительски заморозили афганские банковские активы.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что власти России дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в стране.