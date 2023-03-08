Военно-морской флот Великобритании сообщил об открытии новой военной базы в Норвегии
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Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что эта база будет поддерживать британский спецназ в течение следующих десяти лет, так как королевство подчёркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере.
База Camp Viking сможет разместить весь состав британской береговой группы быстрого реагирования, уточняется в материале.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта «остро нуждается в замене».