Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти публично отверг приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину.

«Давайте внесём предельную ясность в то, что я сказал: никаких открытых чеков, хорошо?.. Мне не нужно ехать на Украину, чтобы понять, где есть пустой чек, а где — нет», — цитирует его телеканал CNN.

Маккарти ранее заявлял, что не допустит продолжения практики «открытых чеков», когда большие средства выделяются Украине без отчётности.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин ранее назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира.

Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в связи с коррупционными скандалами в стране.