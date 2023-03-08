Глава Минобороны ФРГ Писториус допустил смещение фокуса США с Украины на Азию

США могут по разным причинам переключить внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, в связи с чем ЕС нуждается в более слаженных действиях, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Выборы в США, может, и ставят нас в ситуацию цейтнота. Но мы должны всегда осознавать, что и по другим причинам американцы всегда могут сместить свой фокус, а именно в сторону Индо-Тихоокеанского региона», — цитирует его интервью Deutschlandfunk агентство РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, будут ли американские выборы угрозой для поддержки Украины.

По мнению министра, среди причин такой смены курса не обязательно будет новый лидер Соединённых Штатов, в связи с чем Европе необходимо более слаженно согласовывать свою оборонную политику и «брать ответственность на себя».

В июле командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон сообщил, что Национальная гвардия Соединённых Штатов планирует расширение программ совместной подготовки со странами Индо-Тихоокеанского региона.

На прошлой неделе помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Вашингтон для сдерживания Пекина стремится увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, привлекая к ним всё больше стран.