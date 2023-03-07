В Минобороны Венгрии заявили, что не готовят украинских солдат, а только лечат раненых

Минобороны Венгрии опровергло заявления словацкого министра о том, что в стране якобы проводится подготовка украинских военных.

Как передаёт портал Telex, ранее словацкое издание Paraméter опубликовало материал о том, что министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о подготовке украинских военных в Венгрии.

В связи с этим портал направил запрос в Министерство обороны Венгрии.

В ведомстве ответили, что венгерские оборонные силы принимают участие в «подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей и что раненых украинских солдат лечили в Венгрии».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в своих соцсетях, что Венгрия находится на стороне мира, но держит порох сухим и развивает свою военную промышленность.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно проведение прямых переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.