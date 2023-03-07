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Минобороны Польши: слова Блащака о прибытии на Украину ЗРК Patriot неправильно истолковали

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Министерство обороны Польши уточнило заявление главы оборонного ведомства Мариуша Блащака о прибытии на Украину первых зенитных ракетных комплексов Patriot, отметив, что его слова неправильно истолковали.
Минобороны Польши: слова Блащака о прибытии на Украину ЗРК Patriot неправильно истолковали
  • AP
  • © Michael Probst

Как пишет Укринформ, в польском министерстве заявили, что Блащак имел в виду, что «благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot» Киеву.

Ранее Блащак в интервью испанской газете La Razon заявил, что благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot.

В конце февраля глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявлял, что Вооружённые силы Украины пока не получили американские ЗРК Patriot.

В январе стало известно, что проходящее в американском штате Оклахома обучение украинских военных применению систем противоракетной обороны Patriot продлится несколько месяцев.

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