Логвинов: дискриминационная политика ЕС против россиян является инструментом давления

Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России является инструментом давления, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

«По сути, дискриминационная политика является одним из инструментов давления на нашу страну, поэтому ущемление прав россиян будет продолжаться», — заявил он в интервью РИА Новости.

Логвинов напомнил, что с начала спецоперации российские граждане столкнулись с массовой дискриминацией по признаку гражданства в «цивилизованной Европе».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что, чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС.