Логвинов: дискриминационная политика ЕС против россиян является инструментом давления
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«По сути, дискриминационная политика является одним из инструментов давления на нашу страну, поэтому ущемление прав россиян будет продолжаться», — заявил он в интервью РИА Новости.
Логвинов напомнил, что с начала спецоперации российские граждане столкнулись с массовой дискриминацией по признаку гражданства в «цивилизованной Европе».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что, чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС.