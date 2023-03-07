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Логвинов: дискриминационная политика ЕС против россиян является инструментом давления

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Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России является инструментом давления, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
Логвинов: дискриминационная политика ЕС против россиян является инструментом давления
  • Gettyimages.ru

«По сути, дискриминационная политика является одним из инструментов давления на нашу страну, поэтому ущемление прав россиян будет продолжаться», — заявил он в интервью РИА Новости.

Логвинов напомнил, что с начала спецоперации российские граждане столкнулись с массовой дискриминацией по признаку гражданства в «цивилизованной Европе».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что, чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС.

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