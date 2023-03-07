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Дипломат Логинов: Евросоюз сосредоточится на соблюдении принятых санкций

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Евросоюз сосредоточится на контроле за соблюдением уже принятых антироссийских санкций, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Дипломат Логинов: Евросоюз сосредоточится на соблюдении принятых санкций
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«Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется ещё и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом», — заявил он в интервью РИА Новости.

Логинов подчеркнул, что для европейских властей санкции превратились в «самоцель, способ поверить в свои собственные антироссийские силы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.

Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, импорт российских товаров оказался на историческом максимуме, в торговле с Москвой появился рекордный дефицит.

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