Дипломат Логинов: Евросоюз сосредоточится на соблюдении принятых санкций

Евросоюз сосредоточится на контроле за соблюдением уже принятых антироссийских санкций, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется ещё и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом», — заявил он в интервью РИА Новости.

Логинов подчеркнул, что для европейских властей санкции превратились в «самоцель, способ поверить в свои собственные антироссийские силы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.

Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, импорт российских товаров оказался на историческом максимуме, в торговле с Москвой появился рекордный дефицит.