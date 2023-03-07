Дипломат Логинов: Евросоюз сосредоточится на соблюдении принятых санкций
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«Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется ещё и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом», — заявил он в интервью РИА Новости.
Логинов подчеркнул, что для европейских властей санкции превратились в «самоцель, способ поверить в свои собственные антироссийские силы».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.
Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, импорт российских товаров оказался на историческом максимуме, в торговле с Москвой появился рекордный дефицит.