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Глава МИД КНР: отношения России и Китая не направлены против других стран

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Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.

«Отношения России и Китая характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон», — приводит РИА Новости слова министра на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что отношения Москвы и Пекина не несут угрозы ни одной стране мира и не терпят провокаций со стороны третьих сторон.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что объём товарооборота с Китаем в размере $200 млрд может быть достигнут раньше 2024 года.

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