В офисе Генсека ООН выступили за продолжение зерновой сделки
- РИА Новости
«Генсек хочет видеть продолжение этой сделки, она крайне важна», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.
По его словам, представители ООН продолжают вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами.
Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.