Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что во всемирной организации выступают за продолжение зерновой сделки, ведутся переговоры по данному вопросу.

«Генсек хочет видеть продолжение этой сделки, она крайне важна», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

По его словам, представители ООН продолжают вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.