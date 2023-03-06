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В офисе Генсека ООН выступили за продолжение зерновой сделки

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что во всемирной организации выступают за продолжение зерновой сделки, ведутся переговоры по данному вопросу.
В офисе Генсека ООН выступили за продолжение зерновой сделки
  • РИА Новости

«Генсек хочет видеть продолжение этой сделки, она крайне важна», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

По его словам, представители ООН продолжают вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

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