Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно проведение прямых переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте страны.

По его словам, Будапешт приветствовал бы прямые переговоры Москвы и Вашингтона.

Сийярто также заявил, что большинство государств выступают за скорейшее установление мира на Украине и за проведение переговоров, передаёт ТАСС.

Ранее министры обороны Венгрии и Австрии Криштоф Салай-Бобровницки и Клаудия Таннер подтвердили, что не будут поставлять оружие Киеву.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США являются крупнейшим инициатором украинского кризиса.