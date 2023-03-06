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Глава МИД Венгрии: для урегулирования на Украине нужны переговоры между Россией и США

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно проведение прямых переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.
Глава МИД Венгрии: для урегулирования на Украине нужны переговоры между Россией и США
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте страны.

По его словам, Будапешт приветствовал бы прямые переговоры Москвы и Вашингтона. 

Сийярто также заявил, что большинство государств выступают за скорейшее установление мира на Украине и за проведение переговоров, передаёт ТАСС.

Ранее министры обороны Венгрии и Австрии Криштоф Салай-Бобровницки и Клаудия Таннер подтвердили, что не будут поставлять оружие Киеву.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США являются крупнейшим инициатором украинского кризиса. 

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