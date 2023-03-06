МИД Венгрии: Киев готов платить закарпатским венграм за обучение детей на украинском

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемым готовность украинских госучреждений платить закарпатским венграм по $850 в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Сийярто, пока ЕС выделяет несколько миллиардов евро на поддержку функционирования Украины, ряд украинских государственных учреждений обещают поддержку в размере 300 тыс. форинтов (около $850) в год в течение четырёх лет семьям, которые запишут детей не в классы меньшинств, а в «классы украинского государственного языка».

«Такого рода шаг против национальных сообществ и меньшинств неприемлем», — подчеркнул глава венгерского МИД.

Он добавил, что Будапешт на всех международных форумах использует возможность оказать помощь закарпатским венграм.

В январе Сийярто заявил, что в Закарпатье проводится мобилизация этнических венгров в украинскую армию.

По его словам, украинские власти никогда не были партнёрами Будапешта по вопросам проживающих в Закарпатье этнических венгров.