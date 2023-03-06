Глава Института госфинансов Польши Дудек: в стране уже наступил демографический кризис

Польше грозит демографический кризис из-за старения населения, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на президента Института государственных финансов Славомира Дудека.

По словам польского экономиста, в стране «уже наступил демографический кризис».

По его оценкам, за десятилетие численность поляков сократилась почти на 2 млн.

«Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — отметил Дудек.

Ситуацию может облегчить «комплексная миграционная политика» и повышение профессиональной активности поляков, а также повышение коэффициента рождаемости и пенсионного возраста, считает он.