Глава Института госфинансов Польши Дудек: в стране уже наступил демографический кризис
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По словам польского экономиста, в стране «уже наступил демографический кризис».
По его оценкам, за десятилетие численность поляков сократилась почти на 2 млн.
«Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — отметил Дудек.
Ситуацию может облегчить «комплексная миграционная политика» и повышение профессиональной активности поляков, а также повышение коэффициента рождаемости и пенсионного возраста, считает он.