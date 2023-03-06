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Представитель Левой партии ФРГ предложил ввести миротворцев ООН в Донбасс

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Представитель Левой партии ФРГ Ян ван Акен предложил ввести в Донбасс миротворческий контингент ООН и провести референдум в регионе.
Представитель Левой партии ФРГ предложил ввести миротворцев ООН в Донбасс
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что лучшей моделью будет мандат ООН (на введение миротворцев в Донбасс. — RT) и в конечном итоге референдум», — цитирует его Bild.

В издании окрестили это предложение самым абсурдным.

«Мандат ООН на несколько лет. Возможно, его должны выполнять китайские военные? Это было бы очень серьёзной гарантией безопасности для Украины», — добавил ван Акен.

В прошлом году глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что российская сторона не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину.

По его словам, дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов.

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