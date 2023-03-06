El País: ЕС планирует подключить не входящие в союз страны к закупкам оружия для Украины
- AFP
«Брюссель также планирует пригласить страны-«единомышленники», не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей ещё больший потенциал», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что меры обусловлены проблемой оптимизации оборонной промышленности, которая обычно работает по заказу.
В числе «стран-единомышленников», в частности, указывается Норвегия.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Европейского союза в ближайшее время появится возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Вооружённых сил Украины.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.