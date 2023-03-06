Экс-советник Пентагона Макгрегор: США бросят Зеленского сразу после поражения ВСУ
Об этом, как пишет РИА Новости, он рассказал в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
«Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь, и никто больше об этом не вспоминал», — отметил Макгрегор.
Ранее он высказал мысль, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать в США после поражения ВСУ.
Макгрегор добавил, что Зеленский сбежит с Украины задолго до того, как до него доберутся.
В конце февраля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина терпит поражение в противостоянии с Россией, для Киева «всё кончено».