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Экс-советник Пентагона Макгрегор: США бросят Зеленского сразу после поражения ВСУ

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сразу после поражения Украины Соединённые Штаты бросят Владимира Зеленского и его команду.

Об этом, как пишет РИА Новости, он рассказал в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

«Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь, и никто больше об этом не вспоминал», — отметил Макгрегор.

Ранее он высказал мысль, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать в США после поражения ВСУ.

Макгрегор добавил, что Зеленский сбежит с Украины задолго до того, как до него доберутся.

В конце февраля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина терпит поражение в противостоянии с Россией, для Киева «всё кончено».

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