Yle: главу Минэкономразвития Финляндии заподозрили в выступлении в пьяном виде
Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на источники.
«Министр Линтиля подозревается в том, что в апреле прошлого года, находясь в командировке, был в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
В августе премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала появление в сети видео с вечеринки с её участием.
Финский журналист Кости Хейсканен прокомментировал скандал с премьер-министром Финляндии Санной Марин.