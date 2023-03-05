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Yle: главу Минэкономразвития Финляндии заподозрили в выступлении в пьяном виде

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Министра экономического развития Финляндии Мику Линтиля заподозрили в выступлении в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на источники.

«Министр Линтиля подозревается в том, что в апреле прошлого года, находясь в командировке, был в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

В августе премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала появление в сети видео с вечеринки с её участием.

Финский журналист Кости Хейсканен прокомментировал скандал с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

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