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NR: Запад готовит сценарий завершения конфликта на Украине с разделением страны надвое

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Запад собирается закончить конфликт на Украине путём мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части.
NR: Запад готовит сценарий завершения конфликта на Украине с разделением страны надвое
  • AFP

Об этом заявил обозреватель National Review Ноа Ротман.

Он отметил, что «энтузиазм» Запада в отношении украинского вопроса продолжит падать до тех пор, пока украинское правительство «не поставят перед свершившимся фактом».

«В этот момент Украина будет буквально разделена, причём с одобрения её так называемых сторонников», — говорится в статье.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта.

Он также отметил, что НАТО может в рамках международных усилий по обсуждению гарантий безопасности Украины стать их частью.

В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны.

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