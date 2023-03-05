NR: Запад готовит сценарий завершения конфликта на Украине с разделением страны надвое

Запад собирается закончить конфликт на Украине путём мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части.

Об этом заявил обозреватель National Review Ноа Ротман.

Он отметил, что «энтузиазм» Запада в отношении украинского вопроса продолжит падать до тех пор, пока украинское правительство «не поставят перед свершившимся фактом».

«В этот момент Украина будет буквально разделена, причём с одобрения её так называемых сторонников», — говорится в статье.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта.

Он также отметил, что НАТО может в рамках международных усилий по обсуждению гарантий безопасности Украины стать их частью.

В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны.