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Шольц заявил, что решения по Крыму и Донбассу будет принимать Украина

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Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе насчёт территориальных уступок Киева, вместо украинцев.
Шольц заявил, что решения по Крыму и Донбассу будет принимать Украина
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Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN.

Как передаёт ТАСС, на вопрос, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса канцлер ответил, что «решения без украинцев приниматься не будут».

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

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