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WSJ: власти США обеспокоились, что Китай может использовать портовые краны для шпионажа

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Власти Соединённых Штатов беспокоятся, что КНР может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые ею в США.
WSJ: власти США обеспокоились, что Китай может использовать портовые краны для шпионажа
  • AP

Об этом пишет Wall Street Journal.

Источники издания назвали краны производства компании ZPMC «троянским конём» из-за сенсоров, которые могут определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.

В материале сказано, что с их помощью КНР могла бы получать сведения о материалах, которые ввозятся в Соединённые Штаты и вывозятся из них «для поддержки американских военных операций по всему миру».

Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений по поводу возможного иностранного шпионажа.

Уточняется, что всем оперативникам SAS (Особой воздушной службы. — RT) так же, как и тем, кто состоит в других структурах спецназа, рекомендуется не использовать приложения и на своих личных телефонах.

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