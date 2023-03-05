WSJ: власти США обеспокоились, что Китай может использовать портовые краны для шпионажа

Власти Соединённых Штатов беспокоятся, что КНР может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые ею в США.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Источники издания назвали краны производства компании ZPMC «троянским конём» из-за сенсоров, которые могут определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.

В материале сказано, что с их помощью КНР могла бы получать сведения о материалах, которые ввозятся в Соединённые Штаты и вывозятся из них «для поддержки американских военных операций по всему миру».

Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений по поводу возможного иностранного шпионажа.

Уточняется, что всем оперативникам SAS (Особой воздушной службы. — RT) так же, как и тем, кто состоит в других структурах спецназа, рекомендуется не использовать приложения и на своих личных телефонах.