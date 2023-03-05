Haberler: семиэтажный дом обрушился в турецком городе Шанлыурфа, один человек пострадал
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Об этом сообщает Haberler.
В материале отмечается, что дом уже был повреждён после землетрясений 6 февраля и афтершоков, в результате чего из него эвакуировали людей.
Как минимум одного человека вытащили из-под завалов.
Отмечается, что спасатели продолжают проверять, не осталось ли там других людей.
Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 45 968.