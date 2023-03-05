Haberler: семиэтажный дом обрушился в турецком городе Шанлыурфа, один человек пострадал

Один человек пострадал из-за обрушения семиэтажного дома в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции.

Об этом сообщает Haberler.

В материале отмечается, что дом уже был повреждён после землетрясений 6 февраля и афтершоков, в результате чего из него эвакуировали людей.

Как минимум одного человека вытащили из-под завалов.

Отмечается, что спасатели продолжают проверять, не осталось ли там других людей.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 45 968.