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Haberler: семиэтажный дом обрушился в турецком городе Шанлыурфа, один человек пострадал

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Один человек пострадал из-за обрушения семиэтажного дома в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции.
Haberler: семиэтажный дом обрушился в турецком городе Шанлыурфа, один человек пострадал
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Haberler.

В материале отмечается, что дом уже был повреждён после землетрясений 6 февраля и афтершоков, в результате чего из него эвакуировали людей.

Как минимум одного человека вытащили из-под завалов.

Отмечается, что спасатели продолжают проверять, не осталось ли там других людей.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 45 968.

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