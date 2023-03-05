Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны
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«ЦАР удалось добиться прогресса в вопросах безопасности и национального примирения, но его недостаточно из-за незаконного и несправедливого эмбарго на оружейные поставки», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это представляет собой вмешательство извне и мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности.
Ранее демонстрация в поддержку России и её политики в мире прошла в Центрально-Африканской Республике.
Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что вывод французского контингента из Центрально-Африканской Республики не сказался на обстановке в стране.