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Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны

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Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что страна сталкивается с внешним вмешательством.
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны
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«ЦАР удалось добиться прогресса в вопросах безопасности и национального примирения, но его недостаточно из-за незаконного и несправедливого эмбарго на оружейные поставки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это представляет собой вмешательство извне и мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности.

Ранее демонстрация в поддержку России и её политики в мире прошла в Центрально-Африканской Республике.

Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что вывод французского контингента из Центрально-Африканской Республики не сказался на обстановке в стране.

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