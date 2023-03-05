Семеро полицейских пострадали в результате нападения на митинге в Афинах.

Об этом сообщило руководство греческой полиции.

Уточняется, что на площади Синтагма вблизи парламента прошли митинг и марш протеста с участием около 10 тыс. человек в связи с железнодорожной катастрофой в Темпи.

«Группа численностью более 200 человек, находившаяся внутри и по периметру митинга, а затем марша, забросала полицейских кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью», — приводит сообщение полиции РИА Новости.

Пять участников беспорядков были арестованы, семь полицейских пострадали, они были госпитализированы.

Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.

Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после данной трагедии.