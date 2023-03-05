В Норвегии намерены учесть ситуацию на Украине в бюджете страны на следующий год

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что норвежский бюджет следующего года должен учесть все сложности, вызванные ситуацией на Украине. Сообщает телекомпания NRK.

«В бюджете следующего года будет обеспечена безопасность людей. Безопасность людей — это то, что нас мотивирует», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил премьер, это касается тех, кто зависит от финансовой поддержки со стороны государства.

14 февраля глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что страна поставит на Украину восемь танков, до четырёх машин поддержки и средства на боеприпасы и запчасти.