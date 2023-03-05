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Американский политик Габбард сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны

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Бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард сорвала овации, заявив, что американский лидер Джо Байден подтолкнул жителей США и весь мир к пропасти ядерной войны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsmax.

По словам Габбард, Байден развязал новую холодную войну и рискует начать третью мировую.

При этом она отметила, что больше не является частью Демократической партии.

«Я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны», — сказала Габбард.

Ранее Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили готовность вводить санкции против России так долго, как это необходимо.

Также бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток.

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