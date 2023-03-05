Американский политик Габбард сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsmax.
По словам Габбард, Байден развязал новую холодную войну и рискует начать третью мировую.
При этом она отметила, что больше не является частью Демократической партии.
«Я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны», — сказала Габбард.
Ранее Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили готовность вводить санкции против России так долго, как это необходимо.
Также бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток.