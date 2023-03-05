В Израиле задержали четырёх человек во время демонстраций

Полиция Израиля задержала четырёх человек во время протестов против судебной реформы.

Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции.

«В связи с нарушением общественного порядка и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны четверо подозреваемых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их доставили в участок для допроса.

Ранее полиция Израиля применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве.

Также сообщалось, что почти 250 тысяч человек по всему Израилю протестовали против судебной реформы.