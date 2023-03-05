В Израиле задержали четырёх человек во время демонстраций
Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции.
«В связи с нарушением общественного порядка и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны четверо подозреваемых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что их доставили в участок для допроса.
Ранее полиция Израиля применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве.
Также сообщалось, что почти 250 тысяч человек по всему Израилю протестовали против судебной реформы.