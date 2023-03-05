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В Израиле задержали четырёх человек во время демонстраций

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Полиция Израиля задержала четырёх человек во время протестов против судебной реформы.

Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции.

«В связи с нарушением общественного порядка и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны четверо подозреваемых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их доставили в участок для допроса.

Ранее полиция Израиля применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве.

Также сообщалось, что почти 250 тысяч человек по всему Израилю протестовали против судебной реформы.

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