Пушков заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем

Сенатор Алексей Пушков заявил, что конфликт между США и Китаем невозможно избежать.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен», — говорится в сообщении.

По словам Пушкова, этот конфликт уже набирает обороты, о чём говорят предпринимаемые Вашингтоном и Пекином шаги.

«Избежать его никак не удастся», — добавил сенатор.

Ранее в Пекине заявили, что наращивают оборонный бюджет для ответов на вызовы безопасности.

Также Белый дом заявил о желании увидеть помощь Китая Украине в самообороне.