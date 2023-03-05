Пушков заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен», — говорится в сообщении.
По словам Пушкова, этот конфликт уже набирает обороты, о чём говорят предпринимаемые Вашингтоном и Пекином шаги.
«Избежать его никак не удастся», — добавил сенатор.
Ранее в Пекине заявили, что наращивают оборонный бюджет для ответов на вызовы безопасности.
Также Белый дом заявил о желании увидеть помощь Китая Украине в самообороне.