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Times of Israel: полиция Израиля применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве

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Полиция Израиля применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве.

Об этом сообщает сообщает газета Times of Israel.

«Полиция использует водомёты против демонстрантов, пытающихся перекрыть шоссе Аялон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильтяне протестуют против судебной реформы уже девятую неделю подряд.

Ранее сообщалось, что в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, предложенной правительством Биньямина Нетаньяху.

Также поступала информация, что полиция Израиля задержала 21 человека в ходе протестов против судебной реформы.

Две недели назад почти 250 тыс. человек по всему Израилю вышли на акцию протеста против судебной реформы.

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