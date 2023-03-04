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Байден покинул зону общения с журналистами, не ответив ни на один вопрос

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден подошёл к журналистам и поспешно удалился, не ответив ни на один вопрос.

Как отмечает газета New York Post, репортёр задала вопрос о происхождении коронавируса и ответственности Китая за его появление.

«Байден поразил журналистов, вскинув руки в воздух, и удалился к ожидавшему его вертолёту Marine One», — написал автор статьи.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден теряет способность воспроизводить речь.

27 января в ходе выступления американский лидер пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.

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