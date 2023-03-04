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Welt: Германия может столкнуться с нехваткой электроэнергии к 2025 году

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ФРГ может столкнуться с нехваткой электроэнергии, которая составит 4 ГВт в 2025 году.
Welt: Германия может столкнуться с нехваткой электроэнергии к 2025 году
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Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз экспертов консалтинговой компании McKinsey.

«Перебои в снабжении в 2030 году будут возникать в общей сложности почти 100 раз. Самая долгая фаза может длиться примерно 21 час», — сказано в материале.

Как передаёт ТАСС, отмечается, что ещё в конце января Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заявило о надёжном снабжении Германии электроэнергией вплоть до 2031 года.

В январе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что цены на энергию в Европе остаются на повышенном уровне.

9 февраля глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил о проигрыше Европы от украинского кризиса, так как в европейских странах переплачивают за энергоносители в десять раз по сравнению с США.

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