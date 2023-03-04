Ветеран ВС США раскритиковал видео НАТО о российских официальных лицах

Ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен раскритиковал видео о высказываниях российских официальных лиц, которое опубликовало НАТО.

В своём ответе военный ссылался на видео пресс-службы НАТО, в котором представлены высказывания президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о причинах вооружённого конфликта вокруг Украины.

«Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет аргументов, только слова», — написал Дрейвен в Twitter.

По его словам, такая реакция присуща напуганной империи, в чью ложь перестали верить люди.

В декабре сенатор Алексей Пушков подверг критике слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной украинского конфликта.