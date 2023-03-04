Newsweek: страны НАТО выразили опасения возможностями подводного флота России
- РИА Новости
Отмечается, что Россия в течение последних нескольких лет создаёт подводные лодки, способные достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе.
«И теперь члены НАТО всё чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота Владимира Путина», — говорится в тексте.
Ранее обозреватель Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive заявил, что российский стратегический ракетоносец Ту-160М будет представлять серьёзную угрозу для Североатлантического альянса.