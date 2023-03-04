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Newsweek: страны НАТО выразили опасения возможностями подводного флота России

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Страны НАТО выразили опасения возможностями российского подводного флота. Об этом говорится в статье американского журнала Newsweek.
Newsweek: страны НАТО выразили опасения возможностями подводного флота России
  • РИА Новости

Отмечается, что Россия в течение последних нескольких лет создаёт подводные лодки, способные достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе.

«И теперь члены НАТО всё чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота Владимира Путина», — говорится в тексте.

Ранее обозреватель Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive заявил, что российский стратегический ракетоносец Ту-160М будет представлять серьёзную угрозу для Североатлантического альянса.

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