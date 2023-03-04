Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор с Сирией о взаимной выдаче преступников

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Сирией о выдаче друг друг лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.

«Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора и на его основании выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен обсудили помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения.