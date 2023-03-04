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Global Times: американский способ решения проблем является печалью и психозом

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Попытки США решить свои проблемы с помощью военной силы являются психозом и не приводят ни к чему хорошему.
Global Times: американский способ решения проблем является печалью и психозом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Global Times.

«Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, это печаль и психоз», — говорится в статье.

В материале Соединённые Штаты сравниваются с «гигантским молотком», единственным способом решения проблем которого является забивание гвоздей, то есть использование военной силы.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.

2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.

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