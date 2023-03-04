Узнать больше

СМИ: Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи

Короткая ссылка
Два самолёта Саудовской Аравии со 168 тоннами гуманитарной помощи для Украины прибыли в польский аэропорт недалеко от украинской границы.

Об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

«В гуманитарную помощь вошли строительные материалы, электрические генераторы и медикаменты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарная помощь доставлена в рамках подписанного ранее соглашения. Согласно документу, сумма гуманитарной помощи составляет $400 млн.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что Эр-Рияд выделит Киеву $410 млн.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить