СМИ: Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи
Об этом сообщает саудовское госагентство SPA.
«В гуманитарную помощь вошли строительные материалы, электрические генераторы и медикаменты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарная помощь доставлена в рамках подписанного ранее соглашения. Согласно документу, сумма гуманитарной помощи составляет $400 млн.
Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что Эр-Рияд выделит Киеву $410 млн.
Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.