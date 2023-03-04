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Глава Европарламента прибыла на Украину

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Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев.

Об этом она написала в своём Twitter.

«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — говорится в сообщении.

Также Метсола в своём сообщении назвала украинцев героями, «которые отказываются сдаваться».

Ранее, 3 марта, генпрокурор США Меррик Гарланд посетил Львов.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве у него состоялась встреча с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.

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