Глава Европарламента прибыла на Украину
Об этом она написала в своём Twitter.
«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — говорится в сообщении.
Также Метсола в своём сообщении назвала украинцев героями, «которые отказываются сдаваться».
Ранее, 3 марта, генпрокурор США Меррик Гарланд посетил Львов.
Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве у него состоялась встреча с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.