Глава Европарламента прибыла на Украину

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев.

Об этом она написала в своём Twitter.

«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — говорится в сообщении.

Также Метсола в своём сообщении назвала украинцев героями, «которые отказываются сдаваться».

Ранее, 3 марта, генпрокурор США Меррик Гарланд посетил Львов.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве у него состоялась встреча с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.