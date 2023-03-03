Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины
- Gettyimages.ru
По его словам, только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией.
«Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — сказал Левитс на пресс-конференции с Зеленским.
В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки.
Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил опасение, что «без победы» над Россией Украина исчезнет через несколько лет.