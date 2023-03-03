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Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины

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Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины
  • Gettyimages.ru

По его словам, только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией.

«Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — сказал Левитс на пресс-конференции с Зеленским.

В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил опасение, что «без победы» над Россией Украина исчезнет через несколько лет.

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