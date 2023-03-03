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Посол Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты несут ответственность за атаку украинских боевиков на Брянскую область, поскольку его исполнители были вдохновлены поддержкой Украины с американской стороны.
Посол Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области
  • РИА Новости

Посол подчеркнул, что с каждым новым пакетом военной помощи украинские националисты всё сильнее ощущают вседозволенность.

По словам Антонова, украинские боевики вдохновлены поддержкой Вашингтона и именно поэтому идут на такие действия, как теракт в Брянской области.

«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит, несёт ответственность за эти злодеяния», — заключил дипломат.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

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