Посол Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области
- РИА Новости
Посол подчеркнул, что с каждым новым пакетом военной помощи украинские националисты всё сильнее ощущают вседозволенность.
По словам Антонова, украинские боевики вдохновлены поддержкой Вашингтона и именно поэтому идут на такие действия, как теракт в Брянской области.
«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит, несёт ответственность за эти злодеяния», — заключил дипломат.
По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.