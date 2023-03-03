Посол России в Китае Моргулов: страны НАТО намерены подорвать систему безопасности в АТР
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом, как пишет ТАСС, Моргулов сказал в интервью Центральному телевидению Китая.
«По сути, натовцы ведут дело к подрыву устойчивой системы безопасности в АТР», — констатировал посол.
Он добавил, что блок предлагает региону новую систему безопасности, в основе которой значатся НАТО и подобные ему объединения.
В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его.