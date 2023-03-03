Посол России в Китае Моргулов: страны НАТО намерены подорвать систему безопасности в АТР

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны Североатлантического альянса предпринимают попытки подорвать существующую в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) устойчивую систему безопасности.

Об этом, как пишет ТАСС, Моргулов сказал в интервью Центральному телевидению Китая.

«По сути, натовцы ведут дело к подрыву устойчивой системы безопасности в АТР», — констатировал посол.

Он добавил, что блок предлагает региону новую систему безопасности, в основе которой значатся НАТО и подобные ему объединения.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его.