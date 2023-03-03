Узнать больше

Посол России в Китае Моргулов: страны НАТО намерены подорвать систему безопасности в АТР

Короткая ссылка
Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны Североатлантического альянса предпринимают попытки подорвать существующую в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) устойчивую систему безопасности.
Посол России в Китае Моргулов: страны НАТО намерены подорвать систему безопасности в АТР
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом, как пишет ТАСС, Моргулов сказал в интервью Центральному телевидению Китая.

«По сути, натовцы ведут дело к подрыву устойчивой системы безопасности в АТР», — констатировал посол.

Он добавил, что блок предлагает региону новую систему безопасности, в основе которой значатся НАТО и подобные ему объединения.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить