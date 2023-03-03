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Минобороны Сербии: Белград не поставлял снаряды конечному потребителю на Украину

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В Министерстве обороны Сербии заявили, что Белград не поставлял снаряды конечному потребителю на Украину.
Минобороны Сербии: Белград не поставлял снаряды конечному потребителю на Украину
  • AP
  • © Libkos

«Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон-участников конфликта», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины.

Позднее сербское оборонное предприятие «Крушик» изучило и опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов Вооружённым силам Украины.

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