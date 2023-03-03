Минобороны Сербии: Белград не поставлял снаряды конечному потребителю на Украину

В Министерстве обороны Сербии заявили, что Белград не поставлял снаряды конечному потребителю на Украину.

«Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон-участников конфликта», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины.

Позднее сербское оборонное предприятие «Крушик» изучило и опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов Вооружённым силам Украины.