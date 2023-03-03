В МИД России призвали членов СПЧ ООН к беспристрастности в оценках

Необъективные высказывания членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) о якобы случаях уничтожения культурных ценностей на Украине в ходе проведения спецоперации дискредитируют докладчиков, Россия призывает к беспристрастности в оценках.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Подобного рода однобокость и избирательность отдельных спецпроцедур СПЧ не делают им чести и лишь дискредитируют их», — отмечается в тексте.

В российском МИД призвали экспертов из ООН осуществлять свою деятельность в деполитизированном ключе и придерживаться беспристрастности и объективности.

Ранее ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что вся история, связанная с включением «нуждающегося в защите» борща в Список ЮНЕСКО, анекдотична.