В МИД России призвали членов СПЧ ООН к беспристрастности в оценках
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Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Подобного рода однобокость и избирательность отдельных спецпроцедур СПЧ не делают им чести и лишь дискредитируют их», — отмечается в тексте.
В российском МИД призвали экспертов из ООН осуществлять свою деятельность в деполитизированном ключе и придерживаться беспристрастности и объективности.
Ранее ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что вся история, связанная с включением «нуждающегося в защите» борща в Список ЮНЕСКО, анекдотична.