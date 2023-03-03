В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие России и Украине

Сербия не поставляла вооружения ни России, ни Украине с момента начала специальной военной операции. Об этом сообщил глава сербского МИД Ивица Дачич.

«Сербия... не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию», — приводит РИА Новости его слова.

Дачич добавил, что Белград не отправлял оружие «ни в одну страну, которую считает спорной с международной точки зрения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины.

Позднее сербское оборонное предприятие «Крушик» изучило и опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов Вооружённым силам Украины.