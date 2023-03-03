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Власти Швейцарии временно смягчили санкции против Сирии в гуманитарных целях

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Власти Швейцарии приняли решение о временном смягчении действующих с 2011 года санкций против Сирии, чтобы содействовать работе гуманитарных организаций, которые оказывают помощь пострадавшему от землетрясений населению.
Власти Швейцарии временно смягчили санкции против Сирии в гуманитарных целях
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Об этом говорится на сайте швейцарского правительства.

«Федеральный совет 3 марта 2023 года временно ослабил санкции против Сирии», — сказано в релизе.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что никакие санкции не должны мешать оказанию помощи Сирии в связи с землетрясением.

Сейсмолог Александр Гуляев в беседе с ФАН напомнил, что афтершоки после землетрясения могут продолжаться больше полугода, но спрогнозировать их появление достаточно сложно.

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