Госдеп: Блинкен обсудил с Кулебой свой разговор с Лавровым на полях G20

Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой свой разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях G20.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Они обсудили недавний короткий разговор госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели. Госсекретарь заверил министра иностранных дел Кулебу, что США продолжают оказывать неизменную поддержку Украине», — уточняется в сообщении.

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.