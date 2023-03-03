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Госдеп: Блинкен обсудил с Кулебой свой разговор с Лавровым на полях G20

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Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой свой разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях G20.
Госдеп: Блинкен обсудил с Кулебой свой разговор с Лавровым на полях G20
  • AP
  • © Olivier Douliery

Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Они обсудили недавний короткий разговор госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели. Госсекретарь заверил министра иностранных дел Кулебу, что США продолжают оказывать неизменную поддержку Украине», — уточняется в сообщении.

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.

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