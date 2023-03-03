Госдеп: Блинкен обсудил с Кулебой свой разговор с Лавровым на полях G20
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Об этом говорится на сайте Госдепа.
«Они обсудили недавний короткий разговор госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели. Госсекретарь заверил министра иностранных дел Кулебу, что США продолжают оказывать неизменную поддержку Украине», — уточняется в сообщении.
2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.