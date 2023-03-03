В НАТО запустили программу повышения квалификации сотрудников оборонной сферы Молдавии

В НАТО запустили программу повышения квалификации для гражданских государственных служащих оборонной сферы Молдавии.

«Запуск программы прошёл в Кишинёве с участием представителей бюро НАТО в Молдавии, стран НАТО и государств-партнёров, а также представителей гражданского общества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совместная программа предполагает различные тренинги, стажировки и обмены. Заниматься практической работой будет бюро альянса в Кишинёве.

Молдавский вице-премьер, глава МИД страны Нику Попеску ранее в эфире телеканала Jurnal TV выразил уверенность, что Молдавия нуждается в помощи западных стран для сохранения мира и спокойствия.

Президент Молдавии Майя Санду на встрече с американским лидером Джо Байденом попросила его увеличить финансовую помощь республике.