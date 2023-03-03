МИД Китая: США раскручивают теорию об угрозе со стороны Пекина ради сохранения гегемонии

Вашингтон раскручивает теорию о ядерной угрозе со стороны Китая ради сохранения гегемонии, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«США снова и снова раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии», — цитирует её РИА Новости.

Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда занимал взвешенную и ответственную позицию в своей ядерной политике.

2 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что провёл в Женеве встречу с американской делегацией, в ходе переговоров обсуждалась ситуация с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).