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МИД Китая: США раскручивают теорию об угрозе со стороны Пекина ради сохранения гегемонии

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Вашингтон раскручивает теорию о ядерной угрозе со стороны Китая ради сохранения гегемонии, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
МИД Китая: США раскручивают теорию об угрозе со стороны Пекина ради сохранения гегемонии
  • AP

«США снова и снова раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии», — цитирует её РИА Новости.

Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда занимал взвешенную и ответственную позицию в своей ядерной политике.

2 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что провёл в Женеве встречу с американской делегацией, в ходе переговоров обсуждалась ситуация с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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